В Приморье снизят налоги для более 6 тыс. предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. предпринимателей Приморского края начнут платить налоги по упрощенной системе налогообложения, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Речь идет об очередном пакете мер поддержки бизнеса, пострадавшего от кризиса, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции. Указанными видами экономической деятельности в крае занято более 6 тыс. предприятий с общим количество сотрудников более 10 тыс. человек", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.

По его словам, в перечень предприятий с упрощенной системой налогообложения вошли производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля сувенирами в специализированных магазинах, торговля на рынках и нестационарных торговых объектах, деятельность автовокзалов и автостанций, стоматология, музеи, зоопарки, парикмахерские и салоны красоты.

"В соответствии с законопроектом расширяется перечень видов экономической деятельности, для которых приняты сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения, а именно - 1% на доходы и 5% на доходы за вычетом расходов. В этот перечень дополнительно включены как организации, так и индивидуальные предприниматели", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации края ТАСС напомнили, что меры поддержки для бизнеса реализуются в рамках краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2027 года.