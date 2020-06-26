Туроператор "Ника", заявивший о прекращении деятельности, возобновляет работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Один из старейших российских туроператоров "Ника", объявивший 22 июня о прекращении своей деятельности, отозвал направленное в Ростуризм заявление об исключении из Единого федерального реестра туроператоров и возобновляет работу с 26 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Туроператор "Ника" возвращается к нормальной работе с 26 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

ООО "Ника" не исключено из Единого федерального реестра туроператоров, следует из данных самой системы. Офис компании в Москве продолжит работу в обычном режиме, офис в Санкт-Петербурге будет работать дистанционно.

В Ростуризме отмечали, что в связи с обращением "Ники" правовое управление Ростуризма совместно с ассоциацией "Турпомощь" проработали возможные варианты продолжения деятельности туроператора и выхода из сложившейся ситуации. Из опубликованного в пятницу уведомления на сайте компании "Ника" следует, что Федеральное агентство по туризму освободило компанию от финансового обеспечения ответственности в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до первого апреля 2021 года.

Туроператор "Ника" объявил о прекращении деятельности с 22 июня. К такому решению, в частности, привели пандемия коронавирусной инфекции и невозможность совершения туристами поездок из-за введенных ограничений, а также неопределенность в вопросе совершения поездок в будущем, а главное - нежелание СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма, отмечалось в сообщении "Ники".

"Ника" работает на российском рынке последние 27 лет, компания занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока: Оби и Иртышу, Енисею, Амуру. Также "Ника" продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки.