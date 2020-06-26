Московский портал поставщиков ввел новые сервисы для регионов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новые инструменты и сервисы, такие как цифровой учет контрактов, закупки без определения объема, настройки по разным категориям ОКПД 2 (Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности), введены для регионов на портале поставщиков. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Московский портал поставщиков активно развивается в регионах и дорабатывает свой функционал с учетом пожеланий от пользователей из других городов. По инициативе региональных пользователей для контрактов, которые невозможно было заключить в электронном виде, внедрен цифровой учет. Он поможет зарегистрировать сделку, оформленную на бумаге. Также расширен функционал закупки без определения объема. Это необходимо в том случае, когда заказчик распоряжается конкретной суммой", - говорится в сообщении.

Как сказал руководитель департамента Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении, на сегодняшний день 40% пользователей портала поставщиков - региональные предприниматели, поэтому для развития конкурентной среды очень важно, чтобы опыт взаимодействия с ресурсом был открытым, удобным и понятным. "С площадкой уже работают 34 региона России: благодаря новым инструментам им удалось значительно сэкономить бюджетные ресурсы, в том числе за счет повышения конкуренции. Кроме того, портал позволяет заключить контракт в максимально сжатые сроки за счет "коротких" котировочных сессий на 3 и 6 часов. При этом средняя экономия при проведении котировочных сессий составляет 13%", - отметил Щербаков.

Уполномоченный орган может настроить тип закупки по популярным товарам, услугам или работам. Например, при закупке бумаги, компьютеров и картриджей, поиске клининговых и других услуг уполномоченный орган может разрешить закупку только через конкурентную процедуру (котировочную сессию). Функционал дополнительно расширяет рынок для поставщиков, увеличивает конкуренцию и снижает цены на определенные товары, работы, услуги, что приводит к значительной экономии средств, отметила пресс-служба департамента.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с порталом работают уже более 175 тыс. поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превысил 600 тыс. наименований.