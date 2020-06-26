Терминал в Якутии мощностью 2 млн тонн грузов построят в 2023 году

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Грузовой терминал, строительство которого ведут в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии, планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Строительство объекта началось зимой 2017 года, в феврале 2020-го объект вошел в состав ТОР (территории опережающего развития) "Якутия". Отмечалось, что строительство включает в себя контейнерный терминал, тяжеловесную площадку и платформу для выгрузки техники. Сроки реализации не уточнялись.

"Инвестиционный портфель проекта компании "Грузовой терминал Нижний Бестях" составляет 3,19 млрд рублей, планируется трудоустроить 190 человек, общая мощность терминала составит 2 млн тонн грузов в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году", - говорится в сообщении.

На данный момент выстроена причальная набережная протяженностью 100 м. Предусмотрено строительство еще 200 м набережной вниз по течению реки. Также к причальной набережной планируется подвести железнодорожную ветку, это позволит проводить прямую перевалку контейнеров, техники, а также сыпучих материалов. Уже установлены два крана грузоподъемностью по 32 тонны, идут пуско-наладочные работы.

Ожидается, что грузовой терминал снизит транспортные издержки как для северного завоза, так и для остальных отправителей и получателей грузов, поскольку исчезнет необходимость в автомобильных перевозках с железной дороги до причала с дальнейшей погрузкой на речные суда.

Нижний Бестях является крупным транспортно-логистическим узлом Якутии. Поселок расположен на берегу реки Лена напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". В теплое время года Нижний Бестях и Якутск связывает речной транспорт, а зимой - ледовая переправа.

О ТОР "Якутия"

Режим ТОР распространен на микрорайон Кангалассы (входит в городской округ Якутска, находится в 40 км от города), где выделены 138 га земли, а также на отдельные участки поселков Жатай (другой городской округ, находится примерно в 20 км от Якутска) и поселок Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока, резидентами ТОР "Якутия" являются 22 предприятия. Общий объем инвестиционного портфеля составляет 11 млрд рублей, при этом 1,4 млрд рублей частных инвестиций уже вложены, создано 175 рабочих мест. Полная реализация всех проектов позволит создать более 1,2 тыс. рабочих мест.