Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Как сообщает пресс-служба кабмина, эти выплаты в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне.

"Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом те родители, которые еще не успели оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь - июль единой суммой, пояснили в кабмине.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.