Инвестор намерен создать в КЧР комплекс по выращиваю яблок и плодохранилище

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Современный комплекс по выращиванию яблок и плодохранилище на 10 тыс. т планируют построить в Карачаево-Черкессии при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе КРСК по итогам визита генерального директора корпорации Андрея Харина в Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую Республики.

"ООО КФХ "Мичуринский" в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии намерено создать современный комплекс по выращиванию яблок, интенсивные сады будут разбиты на площади 200 га", - говорится в сообщении. По данным КРСК, в планах инвестора также построить плодохранилище на 10 тыс. т.

Кроме того, делегаты побывали на производственной площадке "Квест-А". "Фабрика по глубокой переработке овечьей шерсти, производству трикотажной пряжи и трикотажных изделий с использованием инновационных технологий рассматривает проект модернизации и развития производства с привлечением средств КРСК", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, расширить свое производство и увеличить его мощность намерен кролиководческий комплекс ООО "Полюс".

"Проекты значимы для социально-экономического развития региона и округа в целом. На Северном Кавказе есть серьезные инвесторы, готовые вкладывать свои средства в создание современных производств в стратегических для макрорегиона отраслях. Задача корпорации - оказать инициаторам проектов всестороннюю поддержку в строительстве или модернизации предприятий", - приводятся в сообщении слова Харина.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.