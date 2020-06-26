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Пандемия коронавируса нового типа

РЖД согласовали возобновление пассажирских поездов в Калининград с 1 июля

Движение будет осуществляться с соблюдением мер противоэпидемической безопасности

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) согласовало возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"По нашим данным, с 1 июля РЖД подтвердила возобновление движения поездов в Калининград из Петербурга и Москвы", - сказал Лысков.

Собеседник агентства добавил, что расписание движения поездов пока уточняется. Движение будет осуществляться с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

РЖД с 6 апреля отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Губернатор области Антон Алиханов обращался в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность восстановления их движения.

Калининградская область отделена от основной территории страны границами стран Евросоюза. Главными воротами региона сейчас остается аэропорт Храброво.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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