ВТБ предоставил S7 льготный кредит в 3 млрд рублей на пополнение оборотных средств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил авиакомпании S7 льготный кредит на пополнение оборотных средств. Средства были выданы на условиях правительственной программы льготного кредитования, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Сумма кредита составила 3 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе S7.

"В рамках постановления правительства ВТБ предоставил финансирование компании S7 на пополнение оборотных средств на условиях предложенной правительством программы льготного кредитования. Безусловно, государственная поддержка позволит бизнесу более эффективно справиться с последствиями текущей рыночной ситуации", - отметили в ВТБ.

В начале июня также стало известно, что Сбербанк предоставит S7 Group кредиты на выплаты зарплаты общим объемом около 1 млрд рублей. Кредиты рассчитаны на 13 месяцев. Финансирование предоставлено в рамках госпрограммы по кредитованию.

Льготная программа кредитования

Правительство по поручению президента России разработало комплекс мер поддержки системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.