В китайском Санья открыт первый счет для компании-нерезидента зоны свободной торговли

САНЬЯ, 26 июня. /ТАСС/. Отделение Банка Китая (Bank of China) в Санья зарегистрировало первый в истории финансовой сферы города счет компании-нерезидента зоны свободной торговли (FTN). Об этом сообщило издание "Санья жибао".

По его данным, счет принадлежит известной иностранной компании по управлению активами. На него уже успешно были зачислены первые $20 млн, что также стало первой подобной операцией в истории города.

Как отмечает издание, отделение Bank of China в Санья приветствовало вхождение нового иностранного предприятия в зону свободной торговли и будет активно развивать новые направления финансовых продуктов и услуг для обслуживания зарубежных компаний и инвесторов. Как отметили представители банка, финансовый институт будет делать все возможное для обслуживания таких счетов, а также обеспечения транзакций и переводов средств в разные валюты.

FTN были запущены Народным банком Китая в 2014 году. Они позволяют иностранным компаниям открывать расчетные счета в банках зон свободной торговли и по упрощенной схеме проводить транснациональные транзакции, а также переводы на другие подобные счета в юанях и иностранных валютах.

В рамках проекта правительства КНР по созданию зоны и порта свободной торговли на Хайнане Китай намерен создать здесь целостную и современную производственную систему, основывающуюся на преимуществах и особенностях этого тропического острова. В частности, власти КНР планируют сделать акцент на активном развитии туристической сферы, современной индустрии обслуживания и высокотехнологической отрасли.

Согласно программе, власти Китая к 2025 году планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми": к этому времени на Хайнане должна быть также обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.