Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе (СЗЕ) с рекордной с 1994 года премией к Brent в $2,35 за баррель, говорится в материалах ценового агентства Argus.

"Премия на Urals в СЗЕ в четверг выросла на $0,4 за баррель относительно Североморского датированного - до $2,35 за баррель (cif Роттердам). Таким образом, премия превысила прежний максимум, установленный в конце мая - $2,3 за баррель (cif Роттердам)", - отмечает агентство.

При этом в абсолютном выражении российский сорт нефти подорожал на $0,92 - до $43,25 за баррель.