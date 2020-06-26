Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске? Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - сказал президент на встрече с представителями местной власти Минской области, сообщает агентство БелТА.

По его словам, иностранные граждане, в частности россияне, уже поняли, что Белоруссия - это "спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье. Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал Лукашенко.

Белорусов же, он ориентирует на приобретение и развитие своих загородных участков. "Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли", - подчеркнул глава государства, отметив, что это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за город.