Госдума ускорит работу над проектом об ограничениях для никотинсодержащей продукции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ускорят работу над проектом о распространении норм антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, они могут рассмотреть его во втором чтении уже в июле, если правительство включит инициативу в список приоритетных, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета в пятницу.

"В ходе заседания рекомендовано Государственной думе ускорить работу по принятию поправок к законопроекту, предусматривающему установление на федеральном уровне ограничений и запретов в сфере оборота и рекламы некурительной никотинсодержащей продукции", - приводит слова Гордеева его пресс-служба.

Он напомнил, что поправки предлагают установить запрет на торговлю некурительной никотинсодержащей продукцией по аналогии с табачными изделиями. "Сейчас этот проект находится в комитете Госдумы по охране здоровья и подготовлен ко второму чтению", - подчеркнул Гордеев.

По его словам, до конца весенней сессии депутаты намерены рассмотреть порядка 70 приоритетных правительственных законопроектов, которые направлены на реализацию мер поддержки граждан и экономики. "В связи с этим Госдума обратится в кабинет министров и попросит определить, является ли законопроект по госрегулированию ННП приоритетным. В том случае, если этот вопрос решится положительно, он будет включен в план думской повестки и будет рассмотрен на одном из оставшихся пленарных заседаний", - сообщил Гордеев.

Он напомнил, что в 65 субъектах РФ в качестве временной меры уже приняты соответствующие законы, запрещающие продажу некурительной никотинсодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним.