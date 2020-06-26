В Краснодарском крае создали новую географическую зону для производства вина

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Географическую зону для производства вина с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) создали на территории Натухаевского сельского округа города Новороссийска. Она называется "Бюрнье-Сенехта", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"На Кубани создали новую географическую зону для производства винодельческой продукции. Приказ об образовании в регионе географического объекта "Бюрнье-Сенехта" для производства вина с ЗНМП утвержден министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действующие лицензии на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения имеют 33 предприятия в крае.

"Наличие таких статусов имеет ряд законодательных и финансовых преимуществ. Упрощаются требования к технологическому оборудованию, значительно снижается стоимость лицензии на производство вин с ЗНМП, акциз на все вина, произведенные из российского винограда", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны, там производят 48% российского вина и 32% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние четыре года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза.