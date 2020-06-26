Хайкоу в 2020 году на 6 тыс. увеличит число авто на альтернативных источниках энергии

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Общее число эксплуатирующихся автомобилей на альтернативных источниках энергии на дорогах города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань к концу 2019 года достигло 21,5 тыс. единиц. Соответствующие данные публикует газета "Хайкоу жибао".

За минувший год данный показатель увеличился более чем на 7,1 тыс. автомобилей. По состоянию на конец 2019 года пассажирские транспортные средства на альтернативных источниках энергии в Хайкоу составляли 2,61% от общего количества автомобилей.

За указанный период в Хайкоу центральными властями было выделено свыше 2,5 млн юаней (около 354 тыс. долларов) в качестве субсидий на приобретение автомобилей на альтернативных источниках энергии, а местными властями - более 14,6 млн юаней (свыше 2 млн долларов). Под программу государственных субсидий попали в прошлом году свыше 620 транспортных средств.

За первые четыре месяца этого года на дорогах города появились более 1,9 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии. К концу 2020 года поставлена задача довести этот показатель до 6 тыс. единиц. В 2019 году, пишет издание, все государственные ведомства и госпредприятия закупали для служебного пользования только автомобили на альтернативных источниках энергии. То же самое касалось и общественного транспорта.

На конец апреля этого года, согласно официальным данным, в Хайкоу было построено более 8,3 тыс. станций для подзарядки электромобилей. Властями поставлена задача в 2020 году увеличить их число более чем на 1,3 тыс. единиц.

Экология и транспорт на Хайнане

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона к концу 2020 года власти провинции планируют построить 70 тыс. зарядных станций, а к 2025 году довести их количество до 260 тыс.

Согласно планам правительства, к концу 2030 года в регионе должно быть построено 940 тыс. зарядных станций, а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн.

Правительство провинции Хайнань планирует в 2020 году увеличить число эксплуатируемых в регионе электромобилей и других автомобилей на новых источниках энергии на 10 тыс. единиц.