Дитрих: вероятность возобновления международных полетов из России в июле сохраняется

"Помните, я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелетам приступить. Пока что эта надежда еще жива, - сказал он. - После того, как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы".

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Срок исполнения поручения истек 8 июня.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

В середине мая Дитрих сообщал, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сокращение перевозок

По его словам, десять крупнейших авиакомпаний России в первом полугодии сократили перевозки на 99,4% в годовом выражении.

"Сегодня, буквально, я смотрел с утра статистику - за первое полугодие, по состоянию на сейчас, у нас авиаперевозки составляют в 2020 году по 10 крупнейшим авиакомпаниям - они упали на 99,4% к уровню прошлого года", - сказал он.

По официальным данным Росавиации, авиакомпании сократили перелеты в мае на 91,3%, до 946 тыс. пассажиров. Впрочем, в июне авиакомпании начали говорить о некотором оживлении внутренних перелетов, так как в большинстве городов власти сняли карантинные ограничения.

"Аэрофлот" прорабатывает план по привлечению дополнительного финансирования для поддержки своей операционной деятельности, добавил Дитрих. "Аэрофлот" прорабатывает план по дополнительным объемам, которые они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства, чтобы поддержать свою операционную деятельность. Вопрос об источниках, об источниках оплаты этой допэмиссии - он сейчас рассматривается", - отметил министр.

Он подчеркнул, что у "Аэрофлота" более "жесткая" ситуация по сравнению с другими авиакомпаниями, так как "по стратегии, которую "Аэрофлот" для себя выбрал, произойдет разделение группы, и сама компания "Аэрофлот" будет заниматься в большей степени международными перевозками". По словам Дитриха, перевозчик еще до пандемии приступил к реализации этой стратегии.

Группа "Аэрофлот" в мае 2020 года уменьшила перевозки пассажиров на 94%, до 305,6 тыс. пассажиров в годовом выражении. При этом за январь - май группа перевезла 11,7 млн пассажиров, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.