РЖД не обращались в Минтранс с просьбой оказать дополнительную поддержку на фоне пандемии

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. РЖД не обращались в правительство РФ за дополнительной поддержкой на фоне пандемии коронавируса, выпуск холдингом вечных облигаций на 370 млрд руб. позволит компенсировать потери. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"РЖД за поддержкой не обращалось. По крайней мере, когда мы, собственно, начали это обсуждение… о различных потерях РЖД в процессе борьбы с коронавирусом, а мы знаем, что пассажиропоток, как и на воздушном транспорте, на железнодорожном также падал серьезно в апреле - в мае, сейчас потихонечку восстанавливается. Грузовые перевозки по некоторым видам грузов также просели. Тем не менее в процессе обсуждения - и первоначально на транспортном совещании у президента 7 мая, и в последующем при подготовке общенационального плана по восстановлению экономики, звучали тезисы, - они сейчас актуальны - что выпуск "Российскими железными дорогами" вечных облигаций на сумму 370 млрд руб. должен обеспечить все потребности РЖД в дополнительных средствах или в средствах, которые необходимы для того, чтобы компенсировать влияние коронавируса", - сказал министр.

Инвестиционная программа РЖД на 2020 год составит 642 млрд руб. Ранее глава РЖД Олег Белозеров на совещании у президента по развитию транспорта рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд руб. (против ранее запланированных 820 млрд руб.), несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Он отмечал, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД можно за счет механизма бессрочных облигаций. Правительство РФ затем выпустило постановление о размещении бессрочных бондов РЖД на 370 млрд руб.