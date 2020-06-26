Банк России продлевает некоторые меры, введенные в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк России продлевает ряд регуляторных послаблений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, действие которых должно закончиться 1 июля 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

Также регулятор до 30 сентября не будет принимать меры за нарушения банками сроков передачи информации органам валютного контроля. Кроме того, банки получили право не учитывать период с 30 марта по 30 сентября при расчете срока предоставления резидентами справок о подтверждающих документах и самих документов по валютным операциям.

Так, до 30 сентября у физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц сохраняется возможность открывать банковские счета без личного присутствия лица, открывающего счет, или его представителя. Кроме того, до конца сентября можно получить банковские услуги с просроченными документами.

Помимо этого, до 30 сентября не будут применяться меры воздействия за нарушение требований нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной безопасности при реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, репозитариями удаленного доступа сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников.

Всего регулятор продлил до 30 сентября действие более 10 ранее принятых на фоне коронавируса мер.

Кроме того, ЦБ до 14 августа планирует опубликовать решение о дальнейшем продлении либо завершении действия регуляторных послаблений, принятых регулятором на фоне пандемии.

"Существенная часть регуляторных пруденциальных послаблений в связи с пандемией коронавирусной инфекции принималась Банком России на период до 30 сентября 2020 года. До конца июля 2020 года Банк России проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер", - подчеркивается в сообщении.

В то же время Банк России принял решение о постепенном прекращении действия регуляторных послаблений в отношении отчетности финансовых организаций, а также частичном возобновлении программы обследований. Регулятор возобновит проведение инспекционных проверок поднадзорных организаций и деятельность по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.

ЦБ также рекомендует саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка при необходимости возобновить запланированные проверки в случае отсутствия ограничительных мер в соответствующем регионе.

Банк России во второй половине марта 2020 года принял решение в условиях пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание стабильности финансового сектора и кредитования экономики, защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения.