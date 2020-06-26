ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

МОСКВЫ, 26 июня. /ТАСС/. Банк России решил не продлевать право оплаты банковскими картами с истекшим сроком действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать <…> возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия. Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно", - отмечается в сообщении.

Ранее ряд кредитных организаций на фоне пандемии разрешили клиентам использовать банковские карты с истекшим сроком годности. Райффайзенбанк, в частности, продлил срок действия таких карт до 30 сентября 2020 года.

Также регулятор решил вновь начать применять меры воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления в бюро кредитных историй (БКИ). Большинство кредиторов достаточно хорошо наладили процессы взаимодействия с БКИ в условиях пандемии и могут исполнять свои обязательства в установленные сроки, считают в ЦБ.

Кроме того, в регуляторе считают, что большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг наладили процесс представления отчета о результатах внутреннего контроля, а также отчета о выявленной подозрительной операции. В этой связи ЦБ РФ не будет продлевать возможность неприменения мер воздействия в случае нарушения сроков предоставления таких отчетов.