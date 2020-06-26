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ЕК не комментирует подготовку ответных мер на санкции США против "Северного потока - 2"

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения ограничительных мер
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© Axel Schmidt/Nord Stream 2

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не комментирует подготовку в Евросоюзе ответных мер по инициативе Германии на случай расширения санкций США против европейских компаний, связанных с проектом "Северный поток - 2". Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Мы пока не можем комментировать эту информацию. Мы не можем ничего говорить, о том, что мы делаем или обсуждаем, потому что в этом случае это будет подтверждением, что такая работа ведется. Сожалею об этом", - заявил он.

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В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Берлине сообщило, что правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта "Северный поток - 2". По его данным, полученным от двух германских чиновников, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если Соединенные Штаты примут новые санкции против проекта.

Минэкономики ФРГ в одном из своих документов указывает на то, что расширение ограничительных мер со стороны США грозит затронуть значительное число германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с проектом трубопровода, пишет агентство.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". На следующий день глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2". 

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