Гостиницы и музеи вошли в список системообразующих предприятий

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Гостиницы, культурные и образовательные учреждения, производители товаров первой необходимости и автомобильные дилерские центры вошли в перечень системообразующих предприятий, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

"В перечень системообразующих организаций вошли театры, филармонии, концертные организации, музеи, музеи-заповедники, гостиничные компании, автомобильные дилерские центры, производители товаров первой необходимости, организации в сфере образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики одобрено дополнение перечня системообразующих организаций и списка отраслей, в которых такие предприятия осуществляют деятельность.

"С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов власти появится обновленный перечень системообразующих организаций", - добавили в министерстве.

Таким образом, в перечень системообразующих предприятий включено более 1 300 организаций, 43% которых относится к сфере промышленности, 14% - к сфере транспортного комплекса, 8% - к топливно-энергетическому комплексу, 8% - к сфере информации и связи, 7% - к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% - к сфере строительства, 5% - к сфере культуры, 3% - к сфере образования, указывают в Минэкономразвития.