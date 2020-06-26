Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу вновь обновила рекорд и достигла 57,43 тыс. руб. за тонну. Это на 1,28% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 26 июня выросла на 1,25% - до 57,94 тыс. руб. за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки увеличилась до 59,56 тыс. руб. за тонну (+1,63%), в Санкт-Петербурге - до 60,33 тыс. руб. за тонну (+1,01%).

На прошлой неделе стоимость этой марки бензина несколько раз обновила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. руб. за тонну), достигнув 18 июня 57,31 тыс. руб. за тонну топлива.

Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день выросла на 0,31% - до 50,46 тыс. руб. за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 25 июня снизилась на 0,2% - до 48,47 тыс. руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов выросла на 3%, до 30,57 тыс. руб. за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. При этом на бирже реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.

О цене на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.