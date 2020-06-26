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Авиаперевозки десяти крупнейших компаний РФ в I полугодии рухнули на 99,4%

При этом в июне авиакомпании начали говорить о некотором оживлении внутренних перелетов

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Десять крупнейших авиакомпаний России в первом полугодии сократили перевозки на 99,4% в годовом выражении, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня буквально я смотрел с утра статистику - за первое полугодие, по состоянию на сейчас, у нас авиаперевозки составляют в 2020 году по 10 крупнейшим авиакомпаниям - они упали на 99,4% к уровню прошлого года", - сказал он.

По официальным данным Росавиации, авиакомпании сократили перелеты в мае на 91,3%, до 946 тыс. пассажиров. Впрочем, в июне авиакомпании начали говорить о некотором оживлении внутренних перелетов, так как в большинстве городов власти сняли карантинные ограничения.

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