Авиаперевозки десяти крупнейших компаний РФ в I полугодии рухнули на 99,4%

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Десять крупнейших авиакомпаний России в первом полугодии сократили перевозки на 99,4% в годовом выражении, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня буквально я смотрел с утра статистику - за первое полугодие, по состоянию на сейчас, у нас авиаперевозки составляют в 2020 году по 10 крупнейшим авиакомпаниям - они упали на 99,4% к уровню прошлого года", - сказал он.

По официальным данным Росавиации, авиакомпании сократили перелеты в мае на 91,3%, до 946 тыс. пассажиров. Впрочем, в июне авиакомпании начали говорить о некотором оживлении внутренних перелетов, так как в большинстве городов власти сняли карантинные ограничения.