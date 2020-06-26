Эксперт: осваивающим Арктику компаниям нужно учиться природосбережению у кочевников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Промышленным гигантам, занимающимся освоением Арктики, нужно брать уроки у кочевников, которые, несмотря на активную деятельность в регионе, способны сохранять природу. Об этом в пятницу в региональном пресс-центре ТАСС сообщил директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

"Для того, чтобы правильно осваивать Арктику, промышленным гигантам нужно брать у кочевников уроки мобильности, быстрого реагирования. Так, их мастерство навигации в тундре позволяет большим стадам фактически не ранить тундру. Это очень высокое искусство природосбережения, в контрасте с которым все, что делают наши промышленные гиганты, выглядит тяжеловесно, если не сказать неуклюже и достаточно критично для экологии", - сказал Головнев.

По его словам, разница в воздействии на природу связано с различными укладами кочевой и оседлой цивилизации. "Кочевники обладают высочайшими скоростными качествами, они движутся постоянно. То есть они не [просто] переезжают из одного пункта в другой, а движутся все время от рождения до смерти. Они умеют как бы парить над тундрой", - отметил ученый.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня Кунсткамера - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук. Включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.