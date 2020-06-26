Промсвязьбанк и правительство Удмуртии реализуют крупную инвестпрограмму в сфере ЖКХ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) совместно с правительством Удмуртии готовят к реализации масштабную инвестиционную программу на сумму около 10 млрд рублей в сфере ЖКХ. Об этом сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе онлайн-марафона "Удмуртия Calling".

"В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения. Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. Потенциал производственного бизнеса в Удмуртии очень высок, и доля МСБ в объеме кредитного портфеля банка неизменно увеличивается", - сказал Фрадков, отметив, что сотрудничество с Удмуртией имеет для банка приоритетное значение по этим направлениям на протяжении многих лет.

По словам главы ПСБ, в настоящее время в банке идет подготовка к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ. "Речь идет не только о кредитовании компаний, но и о планируемой масштабной инвестиционной программе на сумму около 10 млрд рублей. Также ПСБ ведет диалог с регионом по вопросу дальнейшего развития его спортивной инфраструктуры - до конца года планируется подписать кредитное соглашение на 750 млн рублей на реконструкцию спортивного объекта", - отметил он.

По словам Фрадкова, банк участвует в решении вопросов социально-экономической повестки и активно поддерживает начинания, связанные с развитием региональной инфраструктуры, что способствует, в том числе, развитию промышленного потенциала республики.

Кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям превышает 1,5 млрд рублей. Из них 100 млн рублей уже выданы на выплату заработной платы и возобновление предпринимательской деятельности в рамках мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. В ближайшее время планируется выдать еще более 100 млн рублей на эти цели, и банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты. Также свыше 700 млн рублей были направлены на реализацию различных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса.