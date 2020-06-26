Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встреча в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу", - обратился глава государства к участникам акции. Он отметил, что этому можно только порадоваться и выразил волонтерам слова благодарности. "На дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции "Мы вместе" не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим", - сказал Путин. Глава государства предложил обсудить имеющиеся у участников акции идеи и проекты. "С удовольствием сегодня выслушаю то, что вы планируете сделать. Если потребуется дополнительная поддержка, пожалуйста, сформулируйте то, что нужно, и мы с удовольствием вас поддержим", - заключил президент. Помощь волонтеров Как сообщил Путин, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян в период пандемии коронавируса. "По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе - инвалидам, тяжело больным, пожилым людям", - сказал глава государства. Он отметил, что наиболее эффективные меры поддержки волонтеров могут быть сохранены и после пандемии. Он поблагодарил всех волонтеров и сотрудников общественных и некоммерческих организаций, "всех великодушных людей, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан". "В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать", - подчеркнул Путин, обращаясь к участникам акции. По словам президента, "такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией". "Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили - в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях", - добавил он.

' ТАСС/Ruptly'