Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встреча в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу", - обратился глава государства к участникам акции.
Он отметил, что этому можно только порадоваться и выразил волонтерам слова благодарности. "На дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции "Мы вместе" не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим", - сказал Путин.
Глава государства предложил обсудить имеющиеся у участников акции идеи и проекты. "С удовольствием сегодня выслушаю то, что вы планируете сделать. Если потребуется дополнительная поддержка, пожалуйста, сформулируйте то, что нужно, и мы с удовольствием вас поддержим", - заключил президент.
Помощь волонтеров
Как сообщил Путин, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян в период пандемии коронавируса.
"По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе - инвалидам, тяжело больным, пожилым людям", - сказал глава государства. Он отметил, что наиболее эффективные меры поддержки волонтеров могут быть сохранены и после пандемии.
Он поблагодарил всех волонтеров и сотрудников общественных и некоммерческих организаций, "всех великодушных людей, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан". "В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать", - подчеркнул Путин, обращаясь к участникам акции.
По словам президента, "такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией". "Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили - в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях", - добавил он.
Благодарность людей
Самой дорогой наградой для волонтеров является благодарность людей, которым они оказали помощь, сказал президент РФ.
Одно из включений в ходе видеоконференции было посвящено работе волонтеров, помогающих пожилым гражданам. Со словами благодарности в адрес добровольцев выступила жительница Тульской области, получившая такую поддержку. Путин в ответ заметил, что подобная "обратная связь от людей, для которых волонтеры стараются", для них чрезвычайно важна.
"Думается, это самая дорогая награда для всех волонтеров - не только тех, кто рядом с вами, тех, кто помогал вам конкретно, вам лично, а для всех, кто занимается подобного рода деятельностью", - подчеркнул президент.
Путин заверил, что труд всех волонтеров, которые занимались помощью гражданам в условиях пандемии, будет отмечен.
"Я уверен в том, что мы проанализируем все, что было сделано в эти сложные и в полном смысле этого слова тяжелые недели и месяцы для нас, и, конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией", - сказал он. "Ну а уж тех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе, - обязательно", - добавил президент.
Кроме того, волонтеры попросили главу государства рассмотреть возможность посмертно наградить 19-летнюю Светлану Анурьеву, которая, несмотря на рак, продолжала помогать людям. "Конечно", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.
Путин отметил, что работа волонтеров ведется по самым разным направлениям, ни одно из которых нельзя назвать второстепенным. "Все важно, все представляет огромное значение для нашего общества", - подчеркнул он. "То, что есть такие люди, как вы, которые берутся за исполнение этих без всякого преувеличения общегосударственных задач, чрезвычайно важно", - считает глава государства. Путин заметил, что всем нравится слышать добрые слова и получать помощь, "но в сто крат приятнее и важнее оказывать помощь другим". "Когда мы это делаем, мы сами внутри себя чувствуем, что мы становимся лучше, - констатировал он. - И я уверен в том, что это является внутренней пружиной, которая двигает вашими чувствами и вашими внутренними побуждениями при организации той работы, которой вы занимаетесь". "Уверен, что сделаете вы еще больше", - заключил президент, обращаясь к волонтерам.
Эффективные меры
Президент пообещал подумать о сохранении на будущее наиболее востребованных и эффективных мер, которые были введены для волонтеров в период пандемии.
"Отработанные механизмы помогают в практической деятельности ежедневной, поэтому мы это все посмотрим внимательно, как меры поддержки на будущее, выберем самое лучшее и самое эффективное, что вы использовали в своей работе и постараемся сохранить", - сказал Путин в ответ на просьбу волонтеров постараться внедрить уже отработанные меры на постоянной основе.
Президент при этом отметил, что указанные инструменты, как и многие льготы, распространенные на социально ориентированные НКО в период пандемии, делались как временная мера. "Но я вас понимаю прекрасно", - сказал глава государства. "Ваши просьбы я для себя пометил. Над ними поработаем", - заверил Путин.
Участие крупных компаний
По словам президента, крупнейшие корпорации России собрали 1,8 млрд рублей на помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса, заявил Путин.
"Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес - и совсем небольшие компании, и крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей", - сообщил президент.
По его словам, волонтеры, НКО и деловое сообщество "показали зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности". "Я искренне рад, что движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь", - сказал Путин.
Он поздравил с наступающим днем молодежи юных волонтеров, "студентов, молодых рабочих, специалистов, ученых и, конечно, учащихся школ, одиннадцатиклассников, у которых завтра (в субботу) всероссийский выпускной вечер".