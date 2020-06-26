Росстат планирует с 2021 года использовать новые источники для расчета инфляции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Росстат планирует с 2021 года использовать новые источники данных для расчета индекса потребительских цен. Инфляцию могут начать рассчитывать с помощью прямого получения информации о ценах в магазинах сетей из их информационных систем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В следующем году мы планируем использовать новые источники данных для расчета индекса потребительских цен. Но методологию расчета индекса мы менять не планируем. Будет увеличиваться количество источников получения данных", - сообщили в Росстате, уточнив, что проект находится в стадии разработки.

В статистическом ведомстве объяснили, что расчет может производиться за счет прямого получения информации о ценах в сетевых магазинах из их информационных систем. Вторым важным дополнительным источником информации может стать контрольно-кассовая техника (ККТ). При этом эти массивы данных необходимо научиться обрабатывать, структурировать и использовать, добавляют в Росстате.

"Таким образом, речь идет не об изменении методологии расчета, а об использовании современных инструментов и технологий для оперативного получения информации о ценах и ускорения самой процедуры расчета", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее РБК со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова сообщало, что ведомство может начать считать индекс потребительских цен с помощью контрольно-кассовой техники уже в следующем году. Малков рассказал изданию, что сейчас данные с ККТ неструктурированы, один и тот же товар в разных магазинах может быть записан по-разному. Он отметил, что такие данные нужно научиться описывать и структурировать, и для этого уже есть подходящие технологии.