Мурманскую ТОР предлагают расширить для создания рефрижераторного терминала

ТАСС, 26 июня. Минвостокразвития предлагает расширить границы территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области для реализации проекта по созданию логистического и распределительного центра для рыбной продукции в контейнерах. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Расширение ТОР "Столица Арктики" обеспечит создание дополнительно не менее 215 новых рабочих мест и привлечет не менее 3 423,25 млн рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) и во внебюджетные фонды за период с 2020 по 2029 гг. составят около 261,4 млн рублей. Реализация инвестиционного проекта предполагается только с учетом получения статуса резидента ТОР "Столица Арктики", на налоговые платежи действующих предприятий расширение границ ТОР "Столица Арктики" влияния не окажет", - говорится в пояснительной записке.

Поясняется, что расширение границ ТОР необходимо для реализации инвестиционного проекта ООО "Терминал "Ударник", который предполагает создание в Мурманской области современного рефрижераторного морского терминала. Он позволит сформировать на Северо-Западе России логистический и распределительный центр для рыбной продукции в контейнерах, технологически накапливать грузы для отправки их Северным морским путем (СМП), обслуживать следующие по СМП суда.

Проект планируется реализовывать по 2026 год. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР составляет 3,4 млрд рублей без НДС. Предусмотрено создание 215 рабочих мест, при этом привлечение иностранной рабочей силы не требуется.

О проекте

Ранее заместитель директора УК "Норебо" Сергей Сенников сообщал ТАСС, что одноименная рыбопромышленная группа планирует создать логистический центр "Ударник" в Мурманской области стоимостью 4,1 млрд рублей. Он пояснял, что терминал будет оказывать большой спектр услуг как для компаний группы, так и для других предприятий, включая обработку грузов, хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов и комплексное обслуживание рыбодобывающих компаний.

Строительство терминала "Ударник" может стать частью проекта по организации регулярных рейсов по Северному морскому пути по маршруту Петропавловск-Камчатский - Мурманск, отмечал Сенников. Он добавлял, что компания обсуждает возможность сотрудничества с ФГУП "Атомфлот". По его мнению, в перспективе целесообразно обсуждать создание судоходной линии, которая может начинаться в Китае, проходить через Камчатку, Мурманск и заканчиваться в Санкт-Петербурге.

В состав группы "Норебо", представляющей собой вертикально интегрированный рыбопромышленный холдинг, входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока России, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, современная рыбоперерабатывающая фабрика, грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, морская транспортная компания, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.

О ТОР

ТОР - территории с особым правовым режимом ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам проходить административные процедуры в упрощенном порядке, получать налоговые льготы и другие преференции. На сегодняшний день в ведении Минвостокразвития находится 20 дальневосточных и одна арктическая ТОР. Правительство РФ 13 мая утвердило создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.