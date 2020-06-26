Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли, в том числе по снижению ставки НДС до 10% до конца года и отсрочке коммунальных платежей для гостиниц. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли. Три десятка инициатив сформулированы в ходе недавнего онлайн-совещания председателя партии с представителями сферы туризма и направлены на поддержку всех предприятий отрасли и развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

"Предлагается снизить ставку НДС для отрасли до 10% до конца 2020 года. Также в "Единой России" предлагают расширить меры поддержки МСП на крупные компании сферы туризма - поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Кроме того, нужно рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно, в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли", - уточняют в пресс-службе.

В партии также предлагают упростить порядок и процедуры оформления виз для иностранных туристов. Также единороссы предлагают создать в сегменте внутреннего туризма отраслевое объединение для оказания помощи туристам, которые оказались в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. В сфере выездного туризма такая ассоциация уже существует, уточняют в пресс-службе.

"Изменений требует и законодательство в этой сфере. "Единая Россия" представит в осеннюю сессию поправки в закон о туризме, поскольку многие из его положений давно устарели. Для этого партия проведет с экспертным сообществом в регионах обсуждение необходимых изменений", - подчеркнули в пресс-службе.