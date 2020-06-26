СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня 2020 года, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, второй - с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края, сообщили журналистам в пятницу в информационном центре "Крымский мост".

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"Тридцатого июня два грузовых состава с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", - говорится в сообщении.

По первому пути со стороны полуострова проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами. "Крымский мост работает в штатном режиме. Он готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. Масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн", - уточнил генеральный директор компании-генподрядчика "СГМ-Мост" Александр Островский.