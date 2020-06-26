Повышенные пособия по безработице на Ставрополье оформили более 13 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Более 13,3 тыс. жителей Ставропольского края, лишившихся работы после 1 марта, оформили получение повышенных пособий. Об этом журналистам сообщили в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

Жители России могут подать заявление на получение пособия по безработице и встать на учет в центре занятости через Единый портал госуслуг. Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет.

"На сегодняшний день повышенное пособие по безработице получают 13 320 безработных ставропольцев, потерявших работу после 1 марта. Правом выплаты 3 000 рублей на детей воспользовались 14 996 граждан. В крае начали предоставлять новую выплату в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) предпринимателям, официально прекратившим свою деятельность после 1 марта. Таких на сегодняшний день 336 человек", - говорится в сообщении.

Все меры поддержки безработных граждан будут продлены до конца лета 2020 года. Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о продлении помощи гражданам, оставшимся без работы в период пандемии. "Для продления этих мер поддержки никаких дополнительных документов в органы занятости предоставлять не надо. Они будут пролонгированы автоматически, на основании ранее принятых решений", - поясняли в управлении.

Согласно краевому интерактивному порталу службы занятости населения, на Ставрополье в конце июня численность безработных граждан превышает 50 тыс. человек.