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Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 и на перспективу до 2035 года. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ в 3-месячный срок утвердить национальную программу социального экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года <…>", - говорится в указе.

В свою очередь, в течение трех месяцев после утверждения нацпрограммы в президентский совет по стратегическому развитию должны быть внесены предложения о включении в национальные проекты мероприятий, призванных достичь поставленных в документе целей социально-экономического развития Дальнего Востока.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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