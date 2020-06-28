Эксперты спрогнозировали падение ипотечной ставки ниже 7,5%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ставка по ипотечным кредитам может опуститься ниже 7,5% по собственным программам банков к концу года. Об этом говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"К концу года даже по собственным программам банков средние ставки будут ниже 7,5%, и к концу года банки смогут предложить массовые ипотечные программы под 7% годовых или ниже", - сообщается в материале.

В агентстве считают, что ставки снизятся за счет пересмотра собственных программ банков после существенного снижения ключевой ставки Банка России до 4,5% и в сочетании с возросшим уровнем конкуренции за качественных заемщиков.

Аналитики прогнозируют, что несмотря на пандемию, рынку по итогам года удастся избежать падения. Объем новых выдач достигнет 2,9-3 трлн руб., что соответствует рекордному уровню 2018-2019 годов. В негативном сценарии, предполагающего вторую волну пандемии в крупных городах в IV квартале текущего года, высока вероятность умеренного сокращения рынка на 5-10%, до 2,6-2,7 трлн руб. по итогам года.