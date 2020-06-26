Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений распространения пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в пятницу понизились на фоне сообщений о росте на протяжении нынешней недели почти на 30% числа случаев заражения коронавирусом в Аризоне, Техасе, Южной Каролине и Флориде.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии упал на 190,54 пункта (-0,74%) - до отметки 25 555,06. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 13,49 пункта (-0,44%) и оказался на отметке 3 070,27. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 25,02 пункта (-0,25%) - до 9 991,98.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,39 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало биржевого дня, на ключевые индексы "влияет быстрый рост числа заболеваний коронавирусом в некоторых штатах, что стало поводом для предположений о том, что там могут быть введены новые санитарные ограничения и процесс восстановления экономики замедлится".

"В данный момент участники рынка взяли паузу, - привела газета мнение старшего экономиста Lloyds Banking Group Риса Герберта. - Всех интересует вопрос о том, как будет развиваться ситуация: появятся ли свидетельства восстановления экономики или же существует опасность того, что ситуация ухудшится".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,42 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 124,4 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - 31 301, в штате Нью-Джерси - 14 872, в штате Массачусетс - 7 962 и 4 810 - в штате Иллинойс.