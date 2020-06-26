Татарстан получил более 3 млрд рублей федеральных средств на развитие транспортной сети

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Республика Татарстан в текущем году получила федеральную поддержку на развитие транспортной инфраструктуры суммой свыше 3,2 млрд рублей. Об этом журналистам по итогам поездки заместителя министра транспорта - руководителя Росавтодора Андрея Костюка в Татарстан сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Глава Росавтодора принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона, которое прошло под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В мероприятии также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Андрей Костюк сообщил, что в этом году субъекту была оказана федеральная поддержка в размере 2,66 млрд рублей на проведение капиталоемких мероприятий. Речь идет о строительстве автомобильной дороги Большое казанское кольцо, а именно участков от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической, строительстве автодороги от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 "Волга" через жилой комплекс "Серебряный бор" в Кировском районе Казани, реконструкции участка с 16 по 21 км дороги Казань - Шемордан в Песречинском муниципальном районе. Еще 340 млн рублей выделено на реализацию проектов целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". Они будут направлены на строительство путепроводов № 1 и № 2 через железную дорогу на автодороге "Южная" в Нижнекамском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" республика получила федеральную поддержку в размере 260,67 млн рублей. Эта сумма пойдет на реконструкцию и строительство автомобильных дорог, ведущих к социально значимым объектам общей протяженностью 15,6 км.

В 2020 году в регионе пройдут дорожные работы на 84 объектах, 38 из которых - регионального значения, 28 объектов относятся к Казанской агломерации, 15 - к Набережночелнинской агломерации и 3 объекта - к Нижнекамской агломерации. Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 84 объекта, дорожные работы на данный момент ведутся на 74 из них.