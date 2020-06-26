Компания из Тулы приобрела оборудование по новому лизинговому продукту Корпорации МСП

ТАСС, 26 июня. Компания из Тулы "Мехмаш" приобрела оборудование по новому антикризисному лизинговому продукту "Устойчивое развитие" Корпорации МСП. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Региональная лизинговая компания Ярославской области (дочернее общество Корпорации МСП) предоставила ООО ПП "Мехмаш" поддержку по новому лизинговому продукту "Устойчивое развитие" на приобретение токарного станка с ЧПУ и вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ. Сумма финансирования составила более 12,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

"Мехмаш" занимается механической обработкой металлов резанием. Предприятие на рынке с 2001 года, и основными потребителями его продукции за эти годы стали организации, осуществляющие магистральный транспорт газа, газоснабжение и газораспределение.

Новый лизинговый продукт корпорации был запущен в апреле в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Он предусматривает гибкие условия для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей: до 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи, также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.