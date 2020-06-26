Рябков заявил, что многие крупные компании США заинтересованы работать на российском рынке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия отмечает сохраняющийся интерес к работе на российском рынке со стороны большинства американских крупных и средних компаний, которые обсуждали такие планы еще до пандемии. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы видим сохраняющийся интерес подавляющего большинства американских крупных и средних компаний работать на нашем рынке. Некоторые из них готовы. По крайней мере до момента, когда начали вводиться коронавирусные ограничения и разного рода элементы самоизоляции и осложнения, связанные с поездками через границы, пока все это не возникло, эти компании обсуждали соответствующие планы. Есть форматы для такой работы при правительстве РФ, есть советы деловиков", - сказал Рябков.

Замминистра обратил внимание, что Россия предлагала создать специальную структуру из капитанов российско-американского бизнеса, которые могли бы заняться отработкой рекомендаций для исполнительных властей в целях еще большего улучшения климата такого взаимодействия.

"Эту работу мы продолжим, мы ее не бросаем и будем это делать безотносительно к санкционному прессингу и безотносительно к политике США по совершенно очевидному нажиму на наших партнеров в третьих странах, вопреки попыткам США отодвинуть нас от тех или иных рынков, сократить наши доли на разных рынках под разными рода лозунгами и предлогами, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Мы с Соединенными Штатами взаимодействовать хотим и будем, но элемент такого нечистоплотного давления, элемент недобросовестной конкуренции мы видим в очень многих проявлениях курса современного Вашингтона и говорим об этом открыто".

В то же время Рябков отметил, что статистика взаимной торговли не всегда совпадает с амплитудой движения политических отношений двух стран. "И хочу отметить, что этот санкционный угар, который давно охватил элиты в Вашингтоне, и постоянное добавление тех или иных санкционных ограничительных мер применительно к российским юридическим лицам, чем занимается и нынешняя администрация, чем занималась администрация [бывшего президента США Барака] Обамы, причем задолго до событий 2014 года в Крыму и Севастополе это происходит, но на статистике торговли напрямую не сказывается, напрямую не коррелируется", - добавил он.

Но вместе с тем, по словам Рябкова есть большие проблемы, связанные с американскими шагами по ограничению возможностей российского экспорта, разного рода продукции металлообработки, соединения кремния, алюминия "под предлогами обеспечения разного рода интересов США, в том числе интересов, как декларируется, в области национальной безопасности. "Вводятся высокие пошлины, они ограничивают нормальную конкуренцию нашей продукции с конкуренцией других стран на этом рынке. Это протекционизм, это возведение барьеров, это то, что не способствует нормальному развитию торговли", - отметил он.