E.ON выбрала компанию Wipro в качестве партнера по внедрению AI и облачных технологий

ТАСС, 26 июня. Немецкий энергопровайдер E.ON выбрал технологическую компанию Wipro в качестве партнера по модернизации энергосетей и цифровой трансформации. Компании займутся внедрением технологий на базе AI и облачных вычислений, сообщило издание Smart Energy International.

"В быстро меняющемся мире, где возрастает роль цифровых технологий и возобновляемых источников энергии, повышение эффективности и гибкости процессов стратегически важно. Переход на облачные технологии и внедрение передовых аналитических алгоритмов позволяет не только оптимизировать рабочие процессы, но и повысить качество обслуживания клиентов", - сказал руководитель глобального подразделения Wipro Limited по энергетике и природным ресурсам Н. С. Бала.

В рамках проекта E.ON займется трансформацией существующей архитектуры дата-центров в гибридную облачную модель. Для решения этой задачи Wipro предоставит свою инфраструктуру BoundaryLess Enterprise, решение Holmes AI и платформу для автоматизации. Предполагается, что модернизация и переход на облачные серверы позволит E.ON не только иметь доступ к информации о работе центров обработки данных в режиме реального времени, но и снизить затраты на аппаратное обеспечение.

На сегодняшний день у компании E.ON более 50 млн клиентов, приобретающих электроэнергию, газ и цифровые решения по энергоэффективности.