Эксперт: в СКФО для частных инвестиций перспективна сфера инноваций, в том числе в АПК

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Перспективным направлением для привлечения частных инвестиций в регионы Северного Кавказа являются инновационные проекты, в том числе в сфере агропромышленного комплекса. В частности, это создание агротехнопарков и транспортно-логистических центров, в которых будут развиваться новые технологии, сказала ТАСС заместитель председателя совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, член Общественного совета при Минприроды РФ Светлана Липина.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что на Северном Кавказе необходимо сосредоточиться на привлечении частных инвестиций. По его словам, бюджетные средства должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов.

"Не только природные ресурсы Северного Кавказа имеют адекватную экономическую стоимость, сейчас локомотив роста любой экономики - это инновационное развитие. Для Северного Кавказа сегодня важен поиск дополнительных направлений занятости и источников доходов, оптимальных организационно-экономических решений, которые через механизм мультипликации сыграли бы роль локомотива в выводе экономики республик из кризисной ситуации. <…> В развитии сельского хозяйства можно внедрять экологические инновационные аграрные технологии, где небольшие семейные фермы, малый бизнес могли бы оптимально использовать агроресурсы местности, развивать народные промыслы и ремесла, формировать высокопродуктивные и экологически устойчивые агросистемы", - сказала Липина.

В качестве примера инновационных проектов в сельском хозяйстве эксперт привела создание агротехнопарков, в работу которых был бы вовлечен малый бизнес, специализирующийся на производстве экологически чистой сельхозпродукции, а также строительство современных транспортно-логистических комплексов, обеспечивающих поставки этой продукции в другие регионы РФ.

"Агропромышленный комплекс [в СКФО] развивается, но не решен вопрос логистики. Должны быть точки приема продукции у населения, должны создаваться большие транспортно-логистические комплексы - они просто необходимы региону. И здесь подтягиваются "зеленые" технологии, IT-сфера, потому что все это должно быть оцифровано, прозрачно", - пояснила собеседница агентства.

Она также отметила, что дополнительным стимулом для реализации инновационных проектов в СКФО является растущий спрос на экологически чистые продукты питания. "Важно создать эффективно функционирующий механизм сбыта и маркетинга, включающий в себя различные способы продвижения товара на рынок, продуманную рекламную деятельность, регистрацию товарных знаков, сеть фирменных магазинов", - добавила собеседница агентства.