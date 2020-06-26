В Минфине прокомментировали внедрение системы контроля за оборотом драгметаллов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Внедрение информационной системы контроля за оборотом драгметаллов сократит нелегальные схемы в операциях с ними, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Внедрение данной информационной системы (государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов - прим. ТАСС) позволит обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, что значительно сократит использование нелегальных схем при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями", - отмечают в Минфине.

Кроме того, внедрение такой системы минимизирует количество выездных проверок и повысит эффективность осуществления государственного контроля на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, а также защитит интересы конечных потребителей изделий, подчеркивают в ведомстве.

Пользователями системы, помимо федеральных органов, станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоящие на специальном учете, а также ЦБ и кредитные организации.

Принятый ранее закон о системе контроля за оборотом драгметаллов наделяет Федеральную пробирную палату правом проводить отбор проб или образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования, испытаний и экспертиз в целях государственного контроля при ввозе в РФ из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из РФ в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

При этом ранее возможность инструментального контроля, в состав которого входит отбор проб от партии сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и проведение соответствующей независимой процедуры химического анализа содержания драгоценных металлов в сырье отсутствовала.

23 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Срок ввода инфосистемы в эксплуатацию определит правительство РФ.