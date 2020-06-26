В России доля убыточных организаций в январе - апреле выросла до 36,7%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - апреле 2020 года, согласно данным Росстата, выросла на 3,7 процентного пункта (п. п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 36,7%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 63,3%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 2,509 трлн рублей 33,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 5,133 трлн рублей, 19,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 2,624 трлн рублей.

В январе - апреле 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 5,508 трлн рублей.