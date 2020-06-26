Росрыболовство удвоило объем изъятой у браконьеров рыбы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инспекторы территориальных управления Росрыболовства в ходе операции "Весенний нерест" в 2020 году изъяли у браконьеров в два раза больше рыбы, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"С начала проведения операции "Весенний нерест" выявлено 17 тыс. 764 нарушения, что на 3,7% ниже уровня прошлого года (2019 году - 18 тыс. 444), из них с признаками уголовного состава - 1 тыс. 142 нарушения (выше уровня прошлого года на 7,6%). Инспекторы изъяли 52 тыс. 721 орудие лова (соответствует уровню 2019 года) и 107,6 т водных биологических ресурсов, что в два раза превышает уровень 2019 года (53,9 т)", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Росрыболовстве, с последней декады марта до конца июня во множестве регионов России действуют жесткие ограничения по вылову, связанные с весенним нерестом рыб.

Ежегодно в этот период территориальные управления Росрыболовства проводят как самостоятельные, так и совместные рейды с подразделениями полиции и Росгвардии, пограничными управлениями ФСБ России, подразделениями ГИМС МЧС России, линейными отделами МВД РФ, управлениями Росприроднадзора, межрегиональными природоохранными прокуратурами и другими надзорными органами. Основная задача таких рейдов - выявление грубых нарушений правил рыболовства и предотвращение деятельности организованных браконьерских группировок.

Как сообщили в Росрыболовстве, в ходе совместных мероприятий с представителями различных силовых структур и надзорных органов выявлено 4 тыс. 367 нарушений, что на 3,5% ниже уровня 2019 года (4 тыс. 525).

Всего с начала 2020 года инспекторы территориальных управлений Росрыболовства выявили 45 тыс. 452 нарушения законодательства, из них - 1 тыс. 742 с признаками уголовного состава преступлений. Этот показатель примерно соответствует уровню 2019 года. Изъято 90 тыс. 219 орудий лова (на 13% ниже уровня 2019 года) и 178 тонн водных биоресурсов, сообщили в ведомстве.