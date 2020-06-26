Росатом начал заливку бетона второго блока АЭС "Аккую" в Турции

ТАСС, 26 июня. Госкорпорация "Росатом" начала заливку "первого бетона" второго блока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, что означает фактический старт строительства блока. Об этом в пятницу заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Хочу также поделиться информацией по второму блоку - его фундамент заложен. Второй блок будет введен в эксплуатацию в течение года после первого", - цитирует министра Anadolu.

Ранее стало известно, что ввод первого блока АЭС "Аккую" планируется в 2023 году.

Как сообщила ТАСС генеральный директор, председатель совета директоров "Аккую Нуклеар" (входит в Росатом, реализует проект строительства первой АЭС в Турции) Анастасия Зотеева, строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся одновременно на двух энергоблоках "Аккую".

"На первом блоке недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки - это уже работы в гермозоне. В планах этого года - завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркулярного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других. На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит - и реакторного отделения, и машзала. На третьем блоке идут плановые буро-взрывные работы", - сказала она.

Донмез также отметил, что "сегодня [26 июня] начнется установка опорного кольца защитного корпуса энергоблока".

О проекте

На данный момент почти 90% занятых в строительстве инженеров - граждане Турции, подчеркнул министр. После сдачи объекта для работы электростанции потребуется 3 тыс. человек. По его словам, власти делают все, чтобы специалисты, которые будут работать на "Аккую", получали образование в Турции. "Мы подписали протокол с Министерством национального образования. Мы собираемся изменить учебный план, согласно которому в профессиональных технических училищах Мерсина, в том числе уезда Гюльнар, в котором мы находимся, появятся образовательные программы в сфере атомной энергетики", - заявил он.

В конце августа 2019 года "Аккую Нуклеар", которая реализует проект строительства АЭС "Аккую", получила основную лицензию, позволяющую начать строительство второго блока.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.