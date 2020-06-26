Международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено до 15 июля

ТАСС, 26 июня. Международные пассажирские авиарейсы в Индию и из нее не будут выполняться до 15 июля. Циркуляр с таким содержанием в пятницу был опубликован на странице индийского Управления гражданской авиации в Twitter.

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Согласно документу, ограничения не распространяются на международные грузовые рейсы, а также международные пассажирские рейсы, получившие отдельное разрешение. При этом "на некоторых маршрутах регулярные рейсы могут быть разрешены компетентными органами", отмечается в тексте.

Приостановка коммерческого пассажирского авиасообщения действует до 23:59 15 июля. Власти Индии остановили выполнение всех международных авиарейсов в стране 25 марта из-за пандемии коронавируса. 25 мая частично возобновилось внутреннее авиасообщение.

Кроме того, ранее национальная корпорация "Индийские железные дороги" (ИЖД) решила приостановить выполнение регулярных пассажирских и почтовых маршрутов до 12 августа из-за коронавируса. Такое решение было принято из-за увеличения суточного прироста случаев заражения.

В пятницу индийские медики сообщили о рекордных 17 296 случаях инфицирования коронавирусом.

На данный момент в стране выявлены свыше 490 тыс. инфицированных, общее число летальных исходов достигло 15 301.