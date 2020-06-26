Microsoft закроет все свои физические магазины и переведет торговлю в онлайн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Microsoft закроет свои физические магазины по всему миру. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте компании.

Согласно опубликованным данным, руководство корпорации решилось на "стратегические изменения, подразумевающие закрытие физических магазинов Microsoft". К настоящему моменту, согласно информации на сайте Microsoft, компания располагает 82 торговыми точками, из которых 73 находятся на территории США. Остальные расположены в Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико.

"Наши продажи в интернете выросли по мере того, как наш ассортимент расширялся в основном за счет цифровых предложений, а команда талантливых специалистов доказала, что умеет успешно обслуживать клиентов вне физических магазинов, - приводится в документе заявление вице-президента корпорации Дэвида Поттера. - Мы благодарны покупателям магазинов Microsoft, и с нетерпением ждем возможности оказывать им услуги онлайн, а также в отделах розничной торговли в корпоративных центрах Microsoft". Речь идет о центрах Microsoft Experience Center в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира компании.

В результате смены политики компании в отношении розничной торговли не повлечет увольнений персонала, уточнил Портер онлайн-изданию The Verge. Магазины Microsoft оставались закрытыми с конца марта из пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.