Более 400 тонн огурцов законсервировали аграрии Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Более 400 тонн огурцов и 8 тыс. тонн овощного горошка законсервировали аграрии Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства сельского хозяйства региона Светлана Самченко.

"На сегодня семь консервных заводов Кабардино-Балкарии переработали более 8 тыс. тонн овощного горошка, произведено свыше 31 млн условных банок консервированного зеленого горошка, темпы переработки опережают прошлогодние более чем на 25%, на днях консервщики приступили к переработке огурцов. Первым сбор и переработку огурцов начал консервный завод "Агро-Инвест", им переработано более 400 тонн сырья, с конвейера сошло порядка 1,8 млн условных банок консервированных огурцов", - сказала Самченко.

Всего в Кабардино-Балкарии производством овощных консервов занимаются 12 заводов. Регион считается одним из лидеров в России по производству овощных консервов. В прошлом году в Кабардино-Балкарии произвели более 320 млн условных банок сладкой кукурузы, зеленого горошка, цельноконсервированных огурцов, томатов, лечо, томатов в собственном соку и т. д. В планах на текущий год получить порядка 350 млн условных банок плодоовощных консервов.