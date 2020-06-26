МСП Банк оказал поддержку компаниям из Смоленской области на 1 млрд рублей с 2016 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) с 2016 года оказал финансовую поддержку малым и средним предприятиям из Смоленской области на 1 млрд рублей, при этом в период пандемии коронавируса было выдано 23 млн рублей кредитов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации по итогам рабочей поездки в город Гагарин главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Объем кредитной поддержки малым и средним предприятиям, оказанной МСП Банком в рамках антикризисных мер, составил 23 млн рублей - преимущественно за поддержкой обращались компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Всего с 2016 года по настоящее время МСП Банк оказал смоленским предпринимателям кредитную поддержку в размере около 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

"Валовой региональный продукт более чем на 30% формирует сфера промышленности. И те рекомендации, которые Денис Мантуров дал администрации области, вне всякого сомнения, помогут нам придать новый импульс развитию региональной промышленности. Мы получаем поддержку через Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП и, безусловно, будем продолжать активное взаимодействие с министерством", - сказал по итогам встречи с Мантуровым губернатор Смоленской области Алексей Островский, слова которого приводит пресс-служба.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ, выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. МСП Банк учрежден в 1999 году, обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.