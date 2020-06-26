Unilever бойкотирует Facebook, Instagram и Twitter в качестве платформ для рекламы в США

ТАСС, 26 июня. Британо-голландский концерн Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, объявил в пятницу о блокировании до конца 2020 года возможности размещать рекламу своего бренда в Соединенных Штатах на платформах соцсетей Facebook, Instagram и Twitter. Соответствующее решение было принято из-за несогласия компании с противоречивым и разжигающим ненависть контентом, публикуемым в соцсетях.

"Учитывая наши стандарты ответственности и поляризованную [политическую] атмосферу в США, мы решили, что не будем запускать рекламу бренда в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter в США. Продолжение [публикации] рекламы на этих платформах в настоящее время не принесет пользы для людей и общества", - говорится в пресс-релизе компании.

При этом сотрудники Unilever указывают, что намерены следить за развитием ситуации, и допустили возможность пересмотра текущей позиции при необходимости.

В интервью газете The Wall Street Journal представитель компании Луи ди Комо заявил, что концерн хотел бы видеть "снижение уровня пропаганды ненависти" на цифровых платформах. "Учитывая нынешнюю поляризацию [в обществе] и [президентские] выборы, которые проходят в США, существует необходимость в большем правоприменении в области ксенофобской риторики", - приводит газета его слова.

Руководство Facebook в последние годы подверглось жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию компании, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.