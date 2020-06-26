"Россети" направят на цифровизацию 1,3 трлн рублей до 2030 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" направит на цифровую трансформацию электросетевого комплекса до 2030 года 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в интервью журналу "Вести в электроэнергетике".

"Недавно совет директоров ПАО "Россети" рассматривал программу цифровизации до 2030 года стоимостью 1,3 трлн рублей: 720 млрд рублей планируется потратить на инфраструктуру и 580 млрд рублей - непосредственно на внедрение сквозных цифровых технологий", - сказал Грабчак.

Он отметил, что большинство вложений окупается в течение двух-трех лет.

"В свое время регулятор выдвинул требования к окупаемости цифровых проектов - не более 10 лет. Все, что выше этого срока, в инвестпрограмму не попадает. Но практика показала, что при грамотном составлении программы, проведении организационных мер, внедрении цифровых технологий окупаемость проектов, как прямая, так и косвенная, может происходить намного быстрее", - уточнил он.

По мнению Грабчака цифровизация электроэнергетики дает колоссальный синергетический эффект. "Например, в ходе цифровизации производительность труда в энергетике может повыситься в десятки раз", - пояснил заместитель министра.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.