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Венгрия приняла инвестрешение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

Оператор газотранспортных систем FGSZ сообщил, что пропускную способность газопровода на южной точке входа со стороны Сербии должны обеспечить к октябрю 2021 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ на заседании набсовета утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год, следует из сообщения компании.

В нем отмечается, что пропускная способность газопровода на южной точке входа, то есть со стороны Сербии, должна быть обеспечена к октябрю 2021 года.

Весной этого года МИД Венгрии заявлял, что Будапешт заинтересован "в возможности приобретения российского газа по каналу газопровода "Турецкий поток" через Турцию и Болгарию с прицелом на конец следующего года".

Пропускная способность газопровода "Турецкий поток" протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для потребителей в Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию.

Теги
БолгарияТурцияРоссияВенгрияСербия
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