МВФ одобрил выделение Египту $5,2 млрд на преодоление последствий пандемии

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Египту годового займа в размере $5,2 млрд для преодоления последствий распространения нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы фонда.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Египту $5,2 млрд сроком на 12 месяцев в рамках кредитного механизма стенд-бай. Это поможет Египту справиться с вызовами в связи с пандемией COVID-19 путем обеспечения потребностей платежного баланса и финансирования бюджетного дефицита, - отмечается в тексте. - Программа позволит сохранить достигнутые за последние четыре года египетскими властями достижения [в финансовом секторе], покрыть затраты в области здравоохранения и социальной сферы для защиты наиболее уязвимых групп населения, а также продвинуть ряд ключевых реформ".

Кредитный механизм стенд-бай обеспечивает финансовую помощь странам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса. Он предоставляет поддержку при самых различных обстоятельствах, предусматривает более высокий уровень доступа, более низкую процентную ставку, может использоваться на превентивной основе и уделяет больше внимания задачам страны в сфере сокращения бедности и содействия экономическому росту.

В Египте число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превышает 60 тыс., умерли 2 533 человека, более 16 тыс. выздоровели.